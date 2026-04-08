Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Temposünder ertappt

Am Dienstag führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen bei Heidenheim a.d. Brenz durch.

Ulm (ots)

Zwischen 10.45 Uhr und 12.10 Uhr hatte die Polizei auf der K3035/ Zanger Straße auf Höhe des Wanderparkplatzes Rauhbuch eine Kontrollstelle eingerichtet. Das Augenmerk legte die Polizei auf Verkehrsteilnehmer, die von Heidenheim in Richtung Zang zu schnell fuhren. Bei den außerorts erlaubten 60 km/h fuhren sieben Autofahrer zu schnell. Sie alle erwartet nun ein Bußgeld. Spitzenreiter war ein 28-jähriger Motorradfahrer. Der fuhr 43 km/h über dem Erlaubten und damit deutlich zu schnell. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 400 Euro, zwei Punkten in Flensburg sowie ein Fahrverbot von einem Monat.

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Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

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