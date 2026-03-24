PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.03.2026.

Wolfenbüttel (ots)

Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlages und sucht Hinweisgebende.

Wolfenbüttel, Sternhaus, Parkplatz zum Friedwald, 23.03.2026, gegen 22:00 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass es im Bereich des Sternhauses zu einer Messerstecherei zwischen mehreren beteiligten Personen kam.

Nach Eingang des Notrufes konnten von der Polizei am Tatort drei Männer im Alter zwischen 17 und 23 Jahren festgestellt werden, die in einem möglichen Tatzusammenhang stehen.

Es können zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Aussagen zum Motiv getroffen werden.

Im Zuge der durchgeführten Ermittlungen und im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde der Polizei bekannt, dass bereits vor der Alarmierungszeit eine Person einem Krankenhaus zugeführt wurde. Diese Person wurde durch Messerstiche erheblich verletzt. Eine Lebensgefahr bestand zu diesem Zeitpunkt. Der Verletzte steht offensichtlich in einem Zusammenhang mit den angetroffenen Personen.

Zur Spurensicherung wurde die Tatortgruppe der Polizei angefordert. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung und unter Einsatz des Polizeihubschraubers konnte im Bereich eines angrenzenden Waldgebietes eine weitere Person festgestellt werden, die in einem offensichtlichen Tatzusammenhang stehen könnte.

Die Polizei ermittelt die Umstände der Auseinandersetzung.

Insbesondere werden Hinweisgebende gesucht, die Angaben zur Tat machen können. Bitte setzen sie sich mit der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 10:45

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 24.03.2026

    Wolfenbüttel (ots) - Diebstahl von Schmuck Wolfenbüttel, Wiesenstraße, 23.03.2026 um 14:30 Uhr Unter dem Vorwand alte Elektrogeräte ankaufen zu wollen erhielt ein unbekannter Mann Zutritt zu dem Haus einer 82-jährigen Frau aus Wolfenbüttel. Diese bot dem Mann statt Elektrogeräten Schallplatten an und begab sich mit ihm in den Keller. Der Unbekannte äußerte ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 12:19

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.03.2026

    Salzgitter-Lebenstedt (ots) - Sachbeschädigung an Pkw von Polizeibeamten/-innen Salzgitter-Lebenstedt, Joachim-Campe-Straße, 21.03.2026, von 17:00 Uhr bis 22.03.2026, 05:00 Uhr Eine unbekannte Täterschaft beschädigte vier Pkw, welche auf dem Parkplatz der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel abgestellt waren. Bei drei von diesen Fahrzeugen handelte es ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 12:12

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.03.2026

    Salzgitter-Ringelheim (ots) - Einbrüche in Parzellen eines Kleingartenvereins Salzgitter-Ringelheim, Alte Heerstraße, 21.03.2026 von 15:00 Uhr bis 22.03.2026, 10:00 Uhr Eine unbekannte Täterschaft drang gewaltsam in vier Parzellen eines Kleingartenvereins ein. Dort konnte ein E-Scooter, ein Kanister Benzin, Werkzeug sowie Zubehör erlangt werden. Der Gesamtschaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren