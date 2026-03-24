Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.03.2026.

Wolfenbüttel (ots)

Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlages und sucht Hinweisgebende.

Wolfenbüttel, Sternhaus, Parkplatz zum Friedwald, 23.03.2026, gegen 22:00 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass es im Bereich des Sternhauses zu einer Messerstecherei zwischen mehreren beteiligten Personen kam.

Nach Eingang des Notrufes konnten von der Polizei am Tatort drei Männer im Alter zwischen 17 und 23 Jahren festgestellt werden, die in einem möglichen Tatzusammenhang stehen.

Es können zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Aussagen zum Motiv getroffen werden.

Im Zuge der durchgeführten Ermittlungen und im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde der Polizei bekannt, dass bereits vor der Alarmierungszeit eine Person einem Krankenhaus zugeführt wurde. Diese Person wurde durch Messerstiche erheblich verletzt. Eine Lebensgefahr bestand zu diesem Zeitpunkt. Der Verletzte steht offensichtlich in einem Zusammenhang mit den angetroffenen Personen.

Zur Spurensicherung wurde die Tatortgruppe der Polizei angefordert. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung und unter Einsatz des Polizeihubschraubers konnte im Bereich eines angrenzenden Waldgebietes eine weitere Person festgestellt werden, die in einem offensichtlichen Tatzusammenhang stehen könnte.

Die Polizei ermittelt die Umstände der Auseinandersetzung.

Insbesondere werden Hinweisgebende gesucht, die Angaben zur Tat machen können. Bitte setzen sie sich mit der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell