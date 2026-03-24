Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 24.03.2026

Wolfenbüttel (ots)

Diebstahl von Schmuck

Wolfenbüttel, Wiesenstraße, 23.03.2026 um 14:30 Uhr

Unter dem Vorwand alte Elektrogeräte ankaufen zu wollen erhielt ein unbekannter Mann Zutritt zu dem Haus einer 82-jährigen Frau aus Wolfenbüttel. Diese bot dem Mann statt Elektrogeräten Schallplatten an und begab sich mit ihm in den Keller. Der Unbekannte äußerte schließlich, dass er noch etwas aus dem Auto holen müsse, verließ daraufhin das Haus und kehrte nicht zurück. Später stellte die 82-Jährige fest, dass ihr Goldschmuck sowie zwei Perlenketten aus dem Schlafzimmerschrank entwendet worden waren. Während sich der Unbekannte mit der Wolfenbüttelerin im Keller aufhielt, hatte sich mutmaßlich eine zweite Person unbemerkt im Haus nach Wertgegenständen umgesehen und schließlich den Schmuck entwendet. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 bis 1,90 m groß, normale Statur und dunkle kurze Haare. Zudem sprach er akzentfrei Deutsch und trug ein schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck sowie eine schwarze Hose. Der Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

Die Polizei rät:

Öffnen Sie Unbekannten nur bei vorgelegtem Sperrriegel die Tür. Lassen Sie keine fremden Personen in Ihr Haus oder in Ihre Wohnung. Fordern Sie Unbekannte auf, zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn Sie sich eine Vertrauensperson hinzugezogen haben und Sie nicht mehr alleine sind. Lassen Sie sich nicht auf unseriöse Haustürgeschäfte ein! Diese erkennen Sie daran, dass die Person keiner Firma angehört und sich nicht entsprechend ausweisen kann. Zudem versucht die Person meistens Zutritt zu Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung zu erhalten. Informationsmaterial oder sonstige schriftliche Unterlagen werden in der Regel nicht vorgelegt. Oftmals werden Sie unter Druck gesetzt, haben keine Bedenkzeit und werden gedrängt dem Anliegen Person zuzustimmen bzw. deren Forderungen nachzukommen. Außerdem bewegen sich Unbekannte gerne unbeobachtet in Ihren vier Wänden und finden Vorwände, um kurzzeitig alleine gelassen zu werden. Im Zweifel gilt: Seien Sie vorsichtig und wenden Sie sich im Verdachtsfall an Ihre örtliche Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell