Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt/A8 - Von der Straße abgekommen

Am Dienstag erlitt eine 59-Jährige bei einem Unfall auf der A8 bei Dornstadt schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 18.30 Uhr war die 59-Jährige auf der A8 in Richtung München unterwegs. Bei Dornstadt kam sie wohl aus Unachtsamkeit mit ihrem Fiat 500 nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanken. Dadurch verlor sie die Kontrolle, schleuderte über die Straße und prallte in die Mittelleitplanken. Anschließend kam sie mit ihrem Pkw quer auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Rettungskräfte brachten die Fahrerin mit Verdacht auf schwere Verletzungen in eine Klinik. Ein Abschlepper barg den total beschädigen Fiat. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden am Auto wird auf 10.000 Euro geschätzt. Wie hoch die Schäden an den Leitplanken ist muss noch ermittelt werden. Während der Unfallaufnahme musste die Autobahn in Fahrtrichtung München kurzzeitig gesperrt werden.

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Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

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