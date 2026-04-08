Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Heroldstatt - Raser im Visier

Am Dienstag waren mehrere Autofahrer bei Heroldstatt deutlich zu schnell unterwegs.

Ulm (ots)

Zwischen 21.30 Uhr und 22.35 Uhr führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen bei Heroldstatt durch. Dabei kontrollierte sie den Verkehr auf der L 230 von Laichingen kommend in Richtung Heroldstatt. Die Streifen stoppten acht Autofahrer, die bei erlaubten 100 km/h deutlich zu schnell unterwegs waren. Der Spitzenreiter war ein 52-jähriger Audi-Fahrer. Bei 41 km/h über dem Erlaubten muss er mit über 320 Euro Geldbuße, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Um die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen führt die Polizei ihre Geschwindigkeitskontrollen durch. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang! Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de bestellt oder heruntergeladen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

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Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

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