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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Vandalen sprühen Graffiti
In den vergangenen Tagen verursachten Unbekannte Sachschäden in Riedlingen.

Ulm (ots)

Im Zeitraum von Samstagabend bis Dienstagmorgen waren Unbekannte in der Hindenburgstraße, Haldenstraße sowie der Lange Straße unterwegs. Dort besprühten sie unter anderem den Info-Point der Stadt Riedlingen und eine Hauswand mit schwarzer Farbe. Das Polizeirevier Riedlingen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07371/9380 zu melden. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

++++ 0627823 0629137 0636428(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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