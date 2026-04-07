Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Langenenslingen/L 268 - Mit Motorrad gestürzt

Am Montag kam eine Bikerin bei Langenenslingen von der Straße ab und erlitt dabei leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Kurz vor 11 Uhr befuhr eine 22-Jährige mit ihrem Motorrad die L268 in Fahrtrichtung Wilfingen. In einer Linkskurve, kurz vor der Einmündung zur L277, kam sie wohl durch einen Fahrfehler nach rechts von der Straße ab. Dann kollidierte sie mit den Leitplanken. Die Yamaha-Fahrerin hatte Glück und erlitt nur leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in eine Klinik. Angehörige kümmerten sich um das beschädigte Kraftrad. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

++++0630219 (JC)

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

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