Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Poser kontrolliert

Am Montag zog die Polizei in Ehingen einen 20-Jährigen aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Gegen 22 Uhr beschleunigte ein 20-Jähriger im Kreisverkehr Glockenplatz derart stark, dass das Heck seines BMW ausbrach. Dies konnte durch eine Polizeistreife beobachtet werden. Sie stoppte den Fahrer, der mit quietschenden Reifen durch den Kreisverkehr driftete. Der junge Fahrer zeigte sich bei der Kontrolle einsichtig. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 100 Euro sowie einem Punkt in Flensburg.

Hinweis der Polizei:

An eine eigens eingerichtete E-Mail-Adresse können Bürgerinnen und Bürger auffällige Autos wie Raser und Poser melden. Hinweise mit Tag, Uhrzeit, Ort, Kennzeichen, Farbe und Typ des Fahrzeugs und einer Beschreibung des auffälligen Verhaltens können an ulm.pp.poser@polizei.bwl.de gesandt werden. Natürlich nimmt die Polizei diese Hinweise auch telefonisch (Tel. 0731/1880) oder persönlich entgegen. Sie bittet aber darum, zeitlich dringende Ereignisse nicht per E-Mail, sondern telefonisch zu melden.

++++0632794 (JC)

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

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