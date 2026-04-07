Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Nellingen - Von der Fahrbahn abgekommen

In den Gegenverkehr geriet ein 53-Jähriger am Montag bei Nellingen.

Ulm (ots)

Ein 53-Jähriger fuhr gegen 14.30 Uhr mit seinem VW auf der K7315 von Aufhausen in Richtung Nellingen. In einer Rechtskurve geriet er aus bislang unklarer Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Seat. Den fuhr eine 73-Jährige. Bei dem Unfall wurden die Seat-Fahrerin, ihr 79-jähriger Mitfahrer sowie drei Insassen im VW im Alter von 49, 14 und 12 Jahren leicht verletzt. Der Rettungsdienst verbrachte sie in umliegende Kliniken. Während der Unfallaufnahme war die K7315 bis etwa 16 Uhr voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf 70.000 Euro geschätzt.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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