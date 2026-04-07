Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Lauterstein - Unfall beim Abbiegen

Am Montagnachmittag verletzte sich eine 64-jährige Sozia bei einem Verkehrsunfall in Lauterstein.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 13 Uhr. Ein 65-jähriger BMW-Fahrer fuhr mit seinem Motorrad in der Hauptstraße. Beim Abbiegen nach rechts in die Degenfelder Straße holte er nach links aus, um die Kurve besser fahren zu können. Hinter ihm fuhr eine 29-Jährige mit ihrem Mercedes. Die Autofahrerin ging davon aus, dass der Motorradfahrer nach links abbiegt und versuchte offenbar rechts an ihm vorbeizufahren. Dabei kam es zum Unfall. Die 64-jährige Sozia des Motorradfahrers erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Die Autofahrerin und der Biker blieben unverletzt. Das Polizeirevier Eislingen nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf 6.000 Euro. Das Krad war nicht mehr fahrbereit.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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