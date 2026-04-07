Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Vier beschädigte Fahrzeuge und zwei Leichtverletzte sind das Ergebnis eines Unfalls vom Montag auf der A8 bei Gruibingen.

Ulm (ots)

Um 10.45 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Mercedes in Richtung München. Der Autofahrer musste bei Gruibingen verkehrsbedingt auf dem linken von drei Fahrstreifen abbremsen. Die nachfolgende 28-jährige Peugeot-Fahrerin konnte ebenfalls rechtzeitig bremsen. Ein 39-Jähriger erkannte das Stauende zu spät und er prallte mit seinem Ford in das Heck des Peugeot. Den schob es dadurch auf den Mercedes auf. Ein nachfolgender 25-jähriger Autofahrer konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und er prallte mit seinem BMW in das Heck des Ford Focus. Der BMW-Fahrer und der Ford-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Während der Mercedes fahrbereit blieb, mussten die drei weiteren beteiligten Autos abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Gesamtschaden auf rund 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden.

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Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

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