Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Autoraser ermittelt - Zeugen und Gefährdete gesucht

Die Polizei beschlagnahmte am Karfreitag das Auto eines 25-Jährigen in Göppingen.

Ulm (ots)

Wie bereits berichtet, fand am 3.4., gegen 21 Uhr, im Stadtgebiet von Göppingen ein illegales Kraftfahrzeugrennen statt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6249409 ). Nun sucht die Polizei Zeugen und auch möglichweise gefährdete Verkehrsteilnehmer, die in der Ulmer Straße in Göppingen und weiter auf der Stuttgarter Straße auf der alten B10 in Richtung Eislingen unterwegs waren.

Eine Zivilstreife der Geislinger Polizei wurde zunächst in der Ulmer Straße auf den hochmotorisierten VW Golf mit Göppinger Zulassung aufmerksam. Laut den Polizisten war der Autofahrer auf dem rechten der beiden Fahrstreifen unterwegs. Da dort eine Baustelle eingerichtet war, ist die Geschwindigkeit auf 30 km/h beschränkt. Das schien den VW-Fahrer jedoch nicht zu interessieren und raste mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit an den Zivilpolizisten vorbei. Die rasante Fahrt ging weiter auf der alten B10 in Richtung Eislingen, so die Polizei. Dabei wurden den polizeilichen Erkenntnissen zufolge innerorts teils Geschwindigkeiten von bis zu 140 km/h gefahren. In Rennfahrermanier wechselte der VW Golf wohl mehrfach die beiden Fahrstreifen von links nach rechts und wieder zurück, um so die vorausfahrenden Fahrzeuge zu überholen. An der Kreuzung zur Westtangente / Zubringer B10 musste der VW-Fahrer wohl an der roten Ampel anhalten. Als die wieder auf grün schaltete, beschleunigte der junge Fahrer seinen mehr als 300 PS starken Golf abermals, um innerorts eine Geschwindigkeit von deutlich mehr als 100 km/h zu fahren. Auch kurz vor Eislingen, bevor die alte B10/ Stuttgarter Straße von zwei auf einem Fahrstreifen weiter verläuft, soll der mutmaßliche Raser mehrere ordnungsgemäß fahrende Autos vor sich überholt haben. Ein Autofahrer musste wohl sogar eine Gefahrenbremsung machen, um eine Kollision mit dem Raser zu verhindern. Letztendlich gelang es der Polizeistreife auf den Raser aufzuschließen und mittels Blaulicht und Martinshorn den VW Golf in der Seewiesenstraße zu stoppen. Dort wurde der Fahrer und sein Gefährt genauer unter die Lupe genommen. Der 25-Jährige musste nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft seinen Führerschein abgeben. Außerdem wurde sein hochmotorisierter VW Golf als Tatmittel beschlagnahmt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Hinweise von Zeugen. Auch Verkehrsteilnehmer, die durch die gefährliche und rücksichtlose Fahrweise des 25-Jährigen gefährdet wurden, können sich bei der Polizei in Göppingen unter der Tel. 07161/632360 oder beim Polizeirevier Geislingen unter Tel. 07331/9327-0 melden. Der VW-Fahrer muss sich nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennen nach §315d StGB verantworten. Neben der Anzeige wird auch die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

Hinweis der Polizei: Autorennen im öffentlichen Verkehr sind verboten, weil sie sehr gefährlich sind. Jeder Verkehrsteilnehmer muss sich darauf verlassen können, dass sich die anderen an die Regeln halten. Wer sich vorsätzlich über diese Regeln hinwegsetzt, spielt mit Leben und Gesundheit anderer Menschen. Deshalb geht die Polizei konsequent gegen Raser vor. Damit alle sicher ankommen.

++++0626612

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell