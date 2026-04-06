Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Fahrradfahrerin gestürzt und schwer verletzt - vermeintlicher Unfallbeteiligter entfernt sich von der Unfallstelle

Ulm (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 15:00 Uhr befuhr eine 84-jährige Fahrradfahrerin die Ulmer Straße, in Giengen an der Brenz, in stadtauswärtige Richtung. Als diese nach links in den Greuthweg abbiegen wollte, näherte sich von hinten ein bislang unbekannter Pkw. Trotz Handzeichen der Radfahrerin zur Ankündigung des Abbiegevorgangs, überholt der Pkw die Dame. In der Folge stürzte die Radfahrerin und verletzte sich hierbei schwer. Der Pkw entfernte sich von der Unfallstelle ohne Anzuhalten. Ob es zuvor zu einem Kontakt zwischen Pkw und Radfahrerin kam, ist noch unklar. Die gestürzte Radfahrerin kam mit einer Fraktur am Arm in ein umliegendes Krankenhaus zur weiteren Behandlung. Der Sachschaden am Fahrrad beläuft sich auf ca. 100 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Giengen (07322/9653-0) zu melden.

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