Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Verkehrsunsichere Fernbusse/ Am Donnerstag zog die Polizei einen ungarischen Reisebus aus dem Verkehr. Der war am Busbahnhof in Ulm-Böfingen auf Zwischenhalt und durfte nicht weiterfahren

Ulm (ots)

Zudem mussten sechs weitere Busse wegen Mängeln beanstandet werden.

Der Reisebus fuhr gegen 12 Uhr an der Fernbushaltestelle in der Eberhard-Finck-Straße ein. Eine Polizeistreife des Verkehrsdienstes Laupheim beobachtete den ungarischen Reisebus. Der befand sich auf der Fernbuslinie mit Ziel Ruhrgebiet. In den Bus befanden sich 18 Fahrgäste, weitere wollten wohl noch einsteigen.

Bei der Kontrolle des Buses entdeckten die Beamten gravierende Mängel. Die Spezialisten stießen an der Windschutzscheibe auf zwei 23 und 105 cm lange Risse. Dadurch war die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben. Der Reisebus durfte nur noch bis zu einer nahegelegenen Fachwerkstatt weiterfahren. Die Fahrgäste hingegen wurden auf zwei andere Busse verteilt und konnten so ihre Reise fortsetzen. Da es der 51-Jährige auch mit der Einhaltung der Lenkzeiten nicht so genau genommen hatte, wurde er und auch das Busunternehmen wegen Verstößen gegen die Sozialvorschriften angezeigt. Der Busfahrer musste an Ort und Stelle wegen den Verstößen eine Sicherheitsleistung von rund 1.000 Euro bezahlen.

Bei einem kosovarischen Reisebus, der sich auf dem Weg nach Pizren befand, waren am Heck die Halterungen für den Gepäckträger durchgerostet. Das Reisegepäck musste der 39-jährige Busfahrer anderweitig verstauen und ein Bußgeld von rund 200 Euro bezahlen. Die Verkehrsspezialisten stellten noch an weiteren fünf Fernbussen kleinere Durchrostungen am Fahrzeugrahmen und Unterboden fest. Die Mängel waren jedoch nicht so gravierend, sie durften noch bis in ihrem Heimatländer weiterfahren.

Hinweis der Polizei: Ein technisch einwandfreies Fahrzeug dient der Sicherheit Aller. Lassen Sie technische Einrichtungen regelmäßig durch Fachpersonal in Werkstätten prüfen. Auftretende Mängel müssen sofort repariert werden. Warten Sie nicht bis zur nächsten Hauptuntersuchung. Überprüfen Sie regelmäßig ihr Fahrzeug.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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