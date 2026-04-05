Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) B10, Göppingen - Auto prallt in Leitplanke

Ein Mann wurde bei dem Unfall verletzt

Ulm (ots)

Ein 69 Jahre alter Mann war am Samstag in den Nachmittagsstunden mit seiner Frau unterwegs auf der B10 in Fahrtrichtung Ulm. Kurz nach der Anschlussstelle Faurndau kam er vermutlich aufgrund Übermüdung nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Durch den Aufprall wurde der 69-Jährige verletzt, seine 65 Jahre alte Ehefrau kam glücklicherweise mit dem Schrecken davon. Der Pkw war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit keine Informationen vor.

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