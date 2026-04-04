Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall legt Osterverkehr auf der A8 lahm - Ein Unfall mit 6 Fahrzeugen legte am Karfreitag den Verkehr auf der A8 zwischen Ulm-West und Ulm-Ost lahm.

Ulm (ots)

Gegen 10:40 Uhr befuhr der 23-jährige Unfallverursacher mit seinem VW-Bus die A8 in Richtung München. Zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Ulm-Ost stockte der Verkehr. Der junge Mann erkannte dies aus Unachtsamkeit nicht und fuhr ungebremst auf den verkehrsbedingt fast stehenden Audi einer 35-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi nach vorne geschleudert. Weitere vier Fahrzeuge, die vor dem Audi ebenfalls verkehrsbedingt gebremst hatten, wurden zusammengeschoben. Die 35-Jährige kollidierte mit der Leitplanke, schleuderte quer über die Fahrbahn und kam anschließend auf dem Standstreifen zum Stehen. Der vor dem Audi fahrende 27-Jährige kam mit seinem Mercedes quer auf der Durchgangsfahrbahn zum Stehen. Zwei VW und ein Mercedes kamen in Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und sicherte die Unfallstelle ab. Auf Grund der verkeilten Fahrzeuge und den Einsatzmaßnahmen vor Ort war die A8 für 2 Stunden vollständig gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Ulm-West ausgeleitet. Zeitweise kam es zu einem Rückstau von bis zu 20km. Die Autobahnmeisterei war vor Ort und reinigte die stark verschmutzte Fahrbahn. Ersten Ermittlungen zufolge wurden bei dem Unfall 10 Personen leicht verletzt. Alle kamen mit Rettungswagen in umliegende Kliniken. Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Verkehrsdienst Mühlhausen nahm den Unfall auf. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

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