Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Unfall mit hohem Sachschaden nach Vorfahrtverletzung.

Am Samstagmorgen stoßen bei Hausen zwei Pkw zusammen.

Ulm (ots)

Am gestrigen Samstagvormittag befuhr eine 40-Jährige mit ihrem Pkw Suzuki die L 1168 von Dettingen her kommend in Richtung Hausen. Beim Einbiegen in die L 1079 übersah sie kurz nach 09:30 Uhr einen von links herannahenden Pkw VW Passat.

Beide Autos stießen im Einmündungsbereich zusammen.

Die 75-Jährige Passatfahrerin wurde leicht verletzt.

Zwei Mitfahrer im Suzuki, ein sechs Jahre alter Junge und ein 35 Jahre alter Mann, wurden ebenfalls leicht verletzt. An beiden Pkw entstanden wirtschaftliche Totalschäden in Höhe von rund 35.000 Euro. Die Verletztzen wurden medizinisch vor Ort ambulant versorgt.

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