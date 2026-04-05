Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ADK) B28, Blaubeuren - Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 15:45 Uhr fuhr ein 22 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad auf der B 28 von Blaubeuren in Richtung Suppingen. Auf Höhe der Abzweigung nach Seißen kam er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und kam zu Fall. Hierbei verletzte sich der 22-Jähirge leicht und wurde durch den alarmierten Rettungsdienst in eine der umliegenden Kliniken transportiert.

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