Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: POL-UL: (GP)(UL)(HDH)(BC)(ADK): Am Karfreitag kontrollierte die Polizei Raser, Poser und Tuner - Zwei Kraftfahrzeugrennen festgestellt.

Ulm (ots)

Der Feiertag wird auch "Car-Friday" genannt - traditionell der Auftakt für Autoliebhaber ihr Schmuckstück aus der Garage zu holen. Zahlreiche technisch veränderte Fahrzeuge sind unterwegs unter ihnen auch einige "schwarze Schafe" die ihre Umbauten nicht eingetragen haben oder deren Fahrzeuge verkehrsunsicher waren. Die Spezialisten des PP Ulm stellten zwar einige Mängel fest, insgesamt waren aber die meisten Tuner im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften unterwegs und verhielten sich während der Kontrollen ruhig und verständnisvoll. Von 270 kontrollierten Fahrzeugen wiesen insgesamt 28 Mängel auf, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen und ein Bußgeld nach sich ziehen. Davon waren neun Fahrzeuge verkehrsunsicher, Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Tuning-Treffen in Ertingen bei Riedlingen verlief ohne besondere Vorkommnisse im Rahmen der auferlegten Beschränkungen ab.

Auch von unbelehrbaren Rasern und Posern wird der Karfreitag seit mehreren Jahren genutzt um ihr gemeingefährliches Verhalten im Straßenverkehr zu zelebrieren. Gegen diese Gruppe, klar abzugrenzen von den Tunern und Autoliebhabern, ging das Polizeipräsidium Ulm, unterstützt vom Polizeipräsidium Einsatz, am Karfreitag besonders vor. Zweimal konnte durch aufmerksame Kolleginnen und Kollegen riskante Fahrmanöver mit stark überhöhter Geschwindigkeit beobachtet werden. Gegen die Fahrenden wird nun wegen des Verdachts der Durchführung eines illegalen Kfz-Rennens ermittelt . Die Führerscheine und in einem Fall das Fahrzeug beschlagnahmte die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ulm. Zwei weitere Fahrer waren alkoholisiert, ein Fahrender zeigte einen gefälschten Führerschein vor. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr beziehungsweise Urkundenfälschung aufgenommen.

Insgesamt zieht das Polizeipräsidium Ulm eine positive Bilanz. Die Kontrollen, insbesondere im Bereich Posing werden jedoch im Laufe des Jahres fortgesetzt. Derartiges Verhalten hat im öffentlichen Straßenverkehr keinen Platz und wird durch das Polizeipräsidium Ulm konsequent verfolgt.

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Polizeipräsidium Ulm

Daniel Frischmann

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