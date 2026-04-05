Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Aufmerksamer Zeuge und mutmaßlicher Unfallverursacher gesucht

Am Mittwoch kam es zu einem Unfall in Biberach. Ein Lkw fuhr gegen einen geparkten Audi und machte sich aus dem Staub.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 9.15 Uhr in der Karpfengasse. Ein Zeuge konnte wohl beobachten, wie ein Lkw gegen den auf einem Seitenparkplatz abgestellten Audi A1 Sportback gefahren war. Der aufmerksame Zeuge notierte sich das Kennzeichen und hinterließ den Zettel an der Windschutzscheibe des beschädigten Audi. Erst gegen 17.30 Uhr kehrte die Fahrzeugbesitzerin zu ihrem Auto zurück und sah den Schaden und Zettel. Den übergab sie der Polizei. Die hat nun Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen und suchen nach dem Flüchtigen. Die Ermittler schätzen den Schaden am Auto auf rund 600 Euro. Die Ermittlungen zum flüchtigen Lkw dauern an. Da wichtige Details zum flüchtigen Fahrer, dem Lkw und dem Unfallhergang geklärt werden müssen, wird der aufmerksame Zeuge gebeten, sich beim Polizeirevier Biberach unter der Tel. 07351/4470 zu melden.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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