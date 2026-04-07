Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Vandalen unterwegs

Unbekannte beschädigten am Wochenende eine Turnhalle bei Laupheim.

Ulm (ots)

Ihrer Zerstörungswut ließen Unbekannte von Sonntag auf Montag in Untersulmetingen freien Lauf. An einer Mehrzweckhalle in der Obersulmetinger Straße beschädigten sie mehrere Jalousien an den Fenstern. Außerdem besprühten sie eine Glastür mit schwarzer Farbe. Die Sprühdose wurde am Tatort aufgefunden. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/9630-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

++++0629667 (JC)

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

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