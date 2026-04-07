Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Betriebserlaubnis erloschen

Am Montag stoppte die Polizei in Biberach einen Tuner.

Ulm (ots)

Um 21.15 Uhr stoppte die Polizei einen 20-jährigen BMW-Fahrer in der Rißegger Steige. Dieser verursachte durch seine Fahrweise unnötigen Lärm. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten den Pkw genauer unter die Lupe. Die Streife stellte am Fahrzeug technische Veränderungen fest. So wurden am Fahrwerk Veränderungen vorgenommen wodurch dieses zu tief war. Die Betriebserlaubnis war dadurch erloschen und die Beamten händigten dem Fahrer einen Mängelbericht aus. Wenn er weiter mit dem Auto fahren will, muss er das Fahrzeug so umbauen oder abnehmen lassen, dass die Verkehrssicherheit nicht mehr wesentlich beeinträchtigt ist. Auf den Fahrer kommen nun zwei Anzeigen zu. Er muss mit einem Bußgeld von insgesamt mindestens 150 Euro rechnen.

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Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

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