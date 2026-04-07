Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zeugen zu Vandalismus gesucht

Unbekannte zerstörten am Sonntagabend den neuen Einstein-Selfie-Point in Ulm.

Ulm (ots)

Der sogenannte Einstein-Selfie-Point befindet sich seit einigen Wochen am Weinhof in Ulm. Am Sonntagabend, zwischen 19.20 Uhr und 21 Uhr, beschädigten Unbekannte diesen massiv. Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei werden auch Videoaufzeichnungen ausgewertet. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/188-3312 zu melden. Die genaue Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden.

Hinweis der Polizei:

Lassen Sie nicht zu, dass Menschen das Eigentum Dritter mutwillig beschädigen. Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

++++ 0628236

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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