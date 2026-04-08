Ulm (ots) - Kurz vor 11 Uhr befuhr eine 22-Jährige mit ihrem Motorrad die L268 in Fahrtrichtung Wilfingen. In einer Linkskurve, kurz vor der Einmündung zur L277, kam sie wohl durch einen Fahrfehler nach rechts von der Straße ab. Dann kollidierte sie mit den Leitplanken. Die Yamaha-Fahrerin hatte Glück und erlitt ...

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