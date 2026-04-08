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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Baucontainer aufgebrochen
Baumaterialien entwendeten Unbekannte am vergangenen Wochenende in Ulm.

Ulm (ots)

An insgesamt drei Baustellen brachen Unbekannte auf. Die Container standen in der Stadionstraße, im Veitsbrunnenweg sowie an der Adenauerbrücke. Die Einbrecher hebelten diese zwischen Donnerstagabend 17 Uhr und Dienstagmorgen 7 Uhr auf. In den Containern befanden sich verschiedene Baumaterialien wie Kabel und Werkzeuge. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Tel.: 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Einbrechern.

++++0633825(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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