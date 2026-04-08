POL-UL: (UL) Ulm - Baucontainer aufgebrochen
Baumaterialien entwendeten Unbekannte am vergangenen Wochenende in Ulm.
Ulm (ots)
An insgesamt drei Baustellen brachen Unbekannte auf. Die Container standen in der Stadionstraße, im Veitsbrunnenweg sowie an der Adenauerbrücke. Die Einbrecher hebelten diese zwischen Donnerstagabend 17 Uhr und Dienstagmorgen 7 Uhr auf. In den Containern befanden sich verschiedene Baumaterialien wie Kabel und Werkzeuge. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Tel.: 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Einbrechern.
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