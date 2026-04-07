Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Mit Motorrad aufgefahren

Nicht aufgepasst hatte ein 33-Jähriger am Sonntag bei Ehingen.

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr war ein 34-jähriger Biker mit seiner Suzuki GSX in der Straße "Im Wiesental" unterwegs. Als er erkannte, dass es sich um eine Sackgasse handelte, bremste er seine Maschine ab. Hinter ihm fuhr ein 33-jähriger Suzuki GSR-Fahrer. Dieser erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Motorrad auf. Beide Fahrer stürzten von ihren Motorrädern und verletzten sich leicht. Sie wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Das Polizeirevier Ehingen nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 4.000 Euro. Beide Motorräder waren nicht mehr fahrbereit.

++++ 0629849(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell