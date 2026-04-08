POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Auf Vordermann aufgefahren
Am Dienstag kam es auf de A8 bei Gruibingen zu einem Auffahrunfall.
Ulm (ots)
Gegen 10.30 Uhr fuhr ein 29-jähriger BYD-Fahrer auf der mittleren Spur in Richtung München. Auf Höhe von Gruibingen stockte der Verkehr, sodass er sein Auto abbremsen musste. Hinter ihm fuhr ein 31-jähriger Audi-Fahrer. Dieser erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr in das Heck des BYD. Der BYD-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Verkehrsdienst Mühlhausen nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 9.000 Euro.
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