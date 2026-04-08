Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Einbrecher unterwegs

Zwischen Freitag und Dienstag stiegen Unbekannte in Geislingen in einen Kindergarten ein.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen Freitag 7.30 Uhr und Dienstag 7.30 Uhr waren Einbrecher in der Bleichstraße unterwegs. Dort warfen sie eine Scheibe an einem Kindergarten ein und gelangten so ins Innere eines Büros. Auf der Suche nach Brauchbarem durchwühlten sie mehrere Schränke. Sie fanden eine rote Geldkassette mit Bargeld. Damit flüchteten sie unerkannt. Das Polizeirevier Geislingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07331/93270 entgegen.

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++ 0634672(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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