Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Vorfahrt missachtet

Am Dienstag prallte eine 60-Jährige in Dornstadt nach einem Unfall mit ihrem Auto gegen eine Hauswand.

Ulm (ots)

Gegen 13.45 Uhr war eine 60-Jährige mit ihrem Ford in der Weidacher Straße im Ortsteil Bollingen unterwegs. An der Einmündung fuhr sie in die Böttinger Straße ein. Von links kam eine 55-Jährige mit ihrem Nissan. Die hatte Vorfahrt. Beide Autos stießen in der Einmündung zusammen. Durch die Kollision kam die 60-Jährige mit ihrem Ford von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Hauswand. Beide Fahrerinnen hatten Glück und blieben unverletzt. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Der Höhe der Sachschäden an den Pkw und der Hauswand muss noch ermittelt werden.

++++0637901 (JC)

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell