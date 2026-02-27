Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Automatenaufbruch im Kino + Golffahrer flüchtet nach Auffahrunfall + Golf beschädigt - Zeuge hinterlässt Notiz + Unfallflucht in der Donaustraße + Einbrecher erbeuten Schmuck

Marburg: Automatenaufbruch im Kino

Unbekannte brachen am Dienstagabend (24. Februar) einen Geldwechselautomaten im Kino in der Biegenstraße auf. Ob die Täter hier Beute machten ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen der Polizei ebenfalls noch nicht vor. Die Ermittler der Marburger Kripo suchen nach Zeugen, die zwischen 20.45 Uhr und 22.45 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich mit der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 in Verbindung zu setzen.

Lohra: Golffahrer flüchtet nach Auffahrunfall

Einen Unfallschaden von knapp 5.000 Euro an einem grauen Mini Cooper verursachte ein bislang unbekannter Golf-Fahrer am Freitagmorgen, 20. Februar 2026, in Lohra. Gegen 8 Uhr fuhr der Unbekannte in der Gladenbacher Straße in Höhe der Hausnummer 49 auf den vorausfahrenden Mini auf. Statt die Personalien mit dem 36-jährigen Fahrer auszutauschen, fuhr der Unfallbeteiligte mit seinem VW davon. Zeugen, die den Unfall beobachteten und Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer und dessen VW Golf mit KS-Kennzeichen geben können, werden gebeten mit der Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060 Kontakt aufzunehmen.

Marburg: Schwarzer Golf beschädigt - Zeuge hinterlässt Notiz

Am Freitagmorgen, 20. Februar 2026, gegen 9.45 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Georg-Gaßmann-Stadions in der Leopold-Lucas-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein grauer Peugeot Kleinwagen touchierte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten schwarzen VW Golf. Ein Zeuge beobachtete den Zusammenstoß und hinterließ am Golf einen Notizzettel. Der Unfallfluchtermittler der Marburger Polizei bittet den Zeugen sich bei der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden. Weitere Unfallzeugen werden ebenfalls gebeten die Polizei zu kontaktieren.

Stadtallendorf: Unfallflucht in der Donaustraße- Polizei bittet um Mithilfe

In der Zeit von Freitag, 20. Februar 2026, 19 Uhr bis Samstag, 21. Februar 2026, 7 Uhr prallte ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen blauen Opel Corsa. Dieser stand am Fahrbahnrand in der Donaustraße in Höhe der Hausnummer 21. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Der Blechschaden an dem Corsa wird mit mindestens 2.000 Euro beziffert. Aufgrund der Unfallspuren sowie von Zeugenangaben geht die Polizei derzeit davon aus, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Lkw handeln könnte. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachteten und Hinweise auf den Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben können. Hinweise nimmt die Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer (06428) 93050 entgegen.

Stadtallendorf: Wohnungseinbrecher erbeuten Schmuck

Schmuck erbeuteten Einbrecher am Donnerstagabend (26. Februar) aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dresdener Straße. Zwischen 18 Uhr und 22.30 Uhr hebelten sie die Wohnungstür auf und suchten in den Räumen nach Wertgegenständen. Die Täter entkamen unbemerkt. Die Reparatur der Einbruchschäden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Stadtallendorf unter der Telefonnummer (06428) 93050.

