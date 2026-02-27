Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Pohlheim: Mann verstirbt nach Unfall - Zeugen gesucht

Giessen (ots)

Unfallermittler der Gießener Polizei suchen nach Zeugen, die Hinweise zu einem Unfall geben können. Gestern um 7.15 Uhr erhielt die Polizei durch die Rettungsleitstelle Kenntnis von einem Einsatz in Watzenborn-Steinberg. Dabei trafen Rettungskräfte auf eine leblose Person in einer Wohnung. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 84-Jährigen feststellen. Verletzungen und Spuren an einem vor dem Gebäude abgestellten Motorroller ergaben den Verdacht, dass der Mann zuvor einen Unfall hatte. Ob dieser todesursächlich war, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Ein möglicher Unfallort konnte bislang nicht festgestellt werden. Ein Gutachter wurde eingeschaltet. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge gehen die Unfallermittler davon aus, dass der Mann einen Unfall auf seinem schwarzen Motorroller hatte, mutmaßlich im Raum Pohlheim. Dabei kam er zu Fall. Anschließend fuhr er nach Hause, wo ihn Rettungskräfte auffanden. Vermutlich ereignete sich der Unfall am Vortag (25.2.) an bislang unbekannter Örtlichkeit. Der Verstorbene trug einen schwarzen Motorradhelm, eine hellbraune Strickjacke und eine schwarze Hose.

Die Polizei bittet zur Klärung des Hergangs um Hinweise: Wer kann Angaben zu einem Unfallgeschehen mit einem schwarzen Roller, mutmaßlich in oder nahe Pohlheim, machen? Wer hat den Mann auf seinem Roller gesehen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell