Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Seat durchsucht + Zwei Einbrüche in einer Nacht + Geld und Mobiltelefon gestohlen + Werkzeuge aus Kastenwagen geklaut +

WETTERAUKREIS: + Seat durchsucht + Zwei Einbrüche in einer Nacht + Geld und Mobiltelefon gestohlen + Werkzeuge aus Kastenwagen geklaut +

Bad Vilbel: Seat durchsucht

Zwischen 11:00 Uhr und 20:40 Uhr schlug am Donnerstag (26.02.2026) ein Unbekannter zwei Scheiben an einem schwarzen Seat Ibiza ein. Das Fahrzeug parkte "Am Weinberg" in Massenheim. Der Täter durchwühlte den Innenraum des Seats. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: 06101 54600 entgegen.

Butzbach: Zwei Einbrüche in einer Nacht

Einbrecher stiegen am Freitag (27.02.2026) gegen 02:50 Uhr durch ein Fenster in das Büro eines Lebensmittelgeschäfts in der Robert-Bosch-Straße ein. Hierbei lösten sie einen Alarm aus. Die Täter ließen unter anderem zwei Laptops mitgehen. Unweit dieses Geschäfts kam es in der Nacht zu einem weiteren Einbruch. In der Philipp-Reis-Straße drangen Unbekannte gewaltsam in eine Kfz-Werkstatt ein. Auch hier durchsuchten die Täter den Büroraum. Sie erbeuteten dabei eine geringe Summe Bargeld aus der Kaffeekasse. Die Kriminalpolizei ermittelt und prüft derzeit, ob ein Tatzusammenhang besteht. Hinweisgeber, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich telefonisch unter 06031 6010 an die Kripo in Friedberg wenden.

Florstadt: Geld und Mobiltelefon gestohlen

Im Zeitraum von Mittwoch (25.02.2026), 17:30 Uhr bis Donnerstag (26.02.2026), 08:30 Uhr verschafften sich Diebe Zutritt zu einem Geschäft in der Wickstädter Straße in Nieder-Florstadt. Hierbei entwendeten die Täter unter anderem Bargeld und ein Mobiltelefon. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei in Friedberg (Tel.: 06031 6010).

Friedberg: Werkzeuge aus Kastenwagen geklaut

Diebe öffneten in der Zeit zwischen Donnerstag (26.02.2026), 21:00 Uhr und Freitag (27.02.2026), 08:30 Uhr einen blauen Mercedes Vito, der "Am Söderpfad" in Dorheim abgestellt war. Sie entwendeten mehrere Werkzeuge im Wert von über 3.000 EUR aus dem Laderaum des Fahrzeugs. Die Polizei in Friedberg erbittet Hinweise unter Tel.: 06031 6010.

