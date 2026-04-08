Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: POL-UL: (HDH): Heidenheim - Polizisten verletzt - am Dienstag leistete ein 40-Jähriger erheblichen Widerstand

Ulm (ots)

Am Dienstagvormittag suchte eine männliche Person das Polizeirevier Heidenheim auf. Er wollte zunächst eine Anzeige erstatten, ihm gelang es anschließend jedoch nicht, einen nachvollziehbaren Sachverhalt zu schildern. Der Mann lief in der Folge noch während der Abklärungen plötzlich davon. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens fahndeten die Heidenheimer Polizisten nach dem Mann. Kurz darauf meldeten mehrere Zeugen ein herrenloses Fahrzeug im Bereich der Kurt-Bittel-Straße. Bei diesem Fahrzeug trafen die Polizeikräfte wieder auf den Mann. Die Person kam den polizeilichen Anweisungen nicht nach. Bei einem Fluchtversuch konnte er durch Polizeikräfte festgehalten und fixiert werden. Gegen diese Maßnahmen wehrte sich der Mann. Dabei verletzte sich ein Polizeibeamter. Er konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Im Anschluss transportierten die Einsatzkräfte den Mann in einem Polizeifahrzeug zur Untersuchung seines psychischen Zustands in ein nahegelegenes Krankenhaus. Im Laufe des Transports verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Mannes plötzlich, sodass er direkt in die Notaufnahme gebracht wurde. Er befindet sich derzeit in intensivmedizinischer Behandlung. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

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