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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kraftstoff aus Pkw entwendet

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag begeben sich ein oder mehrere Unbekannte zu einem Pkw Ford Focus in der Richard-Wagner-Straße in Arnstadt. Aus dem Pkw wurde der halbe Tank "abgezapft", so dass ein Beuteschaden von mindestens 50 Euro für den 78jährigen Geschädigten entstand.

Sachschaden am Pkw wurde nicht verursacht.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0088147/2026 entgegen. (tb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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