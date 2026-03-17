Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Arztpraxis

Kandel (ots)

In der Zeit von 13.03. (15:00Uhr) auf 16.03.2026 (08:00Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Arztpraxis in der Marktstraße in Kandel ein. Die Täter gelangten über ein zuvor aufgehebeltes Fenster ins Innere der Praxis, wo sie eine Geldkassette mit Bargeld entwendeten. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wörth unter 07271 9221-0 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

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