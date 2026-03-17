Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Wem gehört das Fahrrad ?

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Landau (ots)

Am Montagvormittag, dem 16.03.2026, wurde gegen 10:15 Uhr ein 39-Jähriger im Bereich der Ostbahnstraße einer Personenkontrolle unterzogen. Für das mitgeführte Fahrrad der Marke Raleigh konnte er keinen Eigentumsnachweis vorlegen. Bezüglich der Herkunft des Fahrrads verstrickte sich der bereits einschlägig in Erscheinung getretene Mann in mehrere Widersprüche. Es besteht der Verdacht, dass das Fahrrad entwendet wurde. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls wurde eingeleitet. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden

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