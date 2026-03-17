Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler am Trifels - B10-Kontrollen

Annweiler am Trifels (ots)

Im genannten Zeitraum (16.03.2026, 23:00 Uhr bis 23:45 Uhr) wurden im Zusammenhang mit den Tunnelsperrungen Verkehrskontrollen des B10-Durchgangsverkehrs auf der Umleitungsstrecke in Annweiler durchgeführt. Der Schwerpunkt der durch die Polizeiinspektion Landau durchgeführten Maßnahmen lag auf der Überwachung des Schwerverkehrs. Insgesamt 19 Lkw-Fahrer wurden kontrolliert. 16 von ihnen verfügten über eine entsprechende Berechtigung zur Nutzung der Umleitungsstrecke. Drei Lkw-Fahrer konnten keinen Genehmigung vorlegen. Gegen sie wurden Anzeigen gefertigt, zudem mussten sie die Strecke verlassen und wurden zurückgeschickt.

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