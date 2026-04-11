Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss verursacht

Ichtershausen und Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag Abend befuhr ein 68jähriger Renault-Fahrer den Lindenplatz in Ichtershausen und beschädigte hierbei einen VW Passat einer Firma. In der Folge entfernte sich der Mann in Richtung Arnstadt.

Hier befuhr dieser nun einen Parkplatz in der Ichtershäuser Straße und beschädigte beim Einparken einen Schildermast.

Es entstand Fremdschaden in einer Höhe von ca. 2.100 Euro. Am Skoda des Verursachers entstand ebenfalls Schaden i.H.v. ca. 2.000 Euro.

Im Rahmen der Kontrolle fiel schnell der Grund für die beiden Unfälle auf. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von über 2 Promille.

Es erfolgte die Blutentnahme in einem Krankenhaus, die Unterbindung der Weiterfahrt und die Beschlagnahme des Führerscheines. (tb)

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