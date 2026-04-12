Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrüche in Gartenlauben - Zeugenaufruf

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu insgesamt drei Gartenlauben einer Kleingartenanlage in der Angelhäuser Straße in Arnstadt.

Es wurde in der Summe Sachschaden i.H.v. ca. 900 Euro verursacht. Entwendet wurden Nahrungsmittel und Leergut im Wert von ca. 15 Euro.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0089209/2026 entgegen. (tb)

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