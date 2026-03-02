Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Hattingen: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Tatverdächtiger erkannt
Hattingen (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung, die durch die Polizei am 27.02.2026 veröffentlicht wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/6225456), kann hiermit zurückgenommen werden. Aufgrund von Hinweisen konnte der Tatverdächtige ermittelt werden. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
