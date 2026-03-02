PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Tatverdächtiger erkannt

Hattingen (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung, die durch die Polizei am 27.02.2026 veröffentlicht wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/6225456), kann hiermit zurückgenommen werden. Aufgrund von Hinweisen konnte der Tatverdächtige ermittelt werden. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

