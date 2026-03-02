POL-EN: Hattingen: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Tatverdächtiger erkannt

Herdecke (ots) - Am 01.03.2026 gegen 02:00 Uhr parkte ein PKW- Fahrer auf einem Parkplatz am Bürgerbüro in Herdecke rückwärts aus einer Parklücke aus. Dabei stieß er mit einem 57 Jahre alten Fußgänger aus Witten zusammen, sodass dieser zu Fall kam und sich leicht an der Hand verletzte. Obwohl der Fahrer von dem Fußgänger angesprochen wurde, setzte er den ...

