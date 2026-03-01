Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Garage aufgebrochen
Rasenmäher und Heizkörper entwendet
Ennepetal (ots)
Am Samstag, den 28.02. gegen 17.30 Uhr fiel dem Mieter einer Garage in der Ennepetaler Hagener Straße auf, dass das an der Garage angebrachte Vorhängeschloss aufgebrochen war. Somit konnte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu der Räumlichkeit verschaffen. Hieraus entwendete er neben Türen einen Rasenmäher sowie Heizkörper. (MJA)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell