PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Garage aufgebrochen
Rasenmäher und Heizkörper entwendet

Ennepetal (ots)

Am Samstag, den 28.02. gegen 17.30 Uhr fiel dem Mieter einer Garage in der Ennepetaler Hagener Straße auf, dass das an der Garage angebrachte Vorhängeschloss aufgebrochen war. Somit konnte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu der Räumlichkeit verschaffen. Hieraus entwendete er neben Türen einen Rasenmäher sowie Heizkörper. (MJA)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 01.03.2026 – 08:15

    POL-EN: 86 Jähriger nach Unfall beim Ausparken verletzt

    Gevelsberg (ots) - Am 28.02.2026 um 09:39 Uhr beabsichtigte ein 86 Jahre alter Gevelsberger, mit seinem Pkw rückwärts auf einem engen Garagenhof an der Berchemallee auszuparken. Dazu musste er eine hohe Bordsteinkante überwinden, wozu er das Fahrzeug beschleunigte. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Mauer. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst versorgt und schwerverletzt ins ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 08:02

    POL-EN: Versuchter Einbruch in Gasthaus

    Herdecke (ots) - In der Herdecker Bahnhofstraße kam es im Zeitraum zwischen Freitag, den 27.02., gegen 22.20 Uhr und Samstag, den 28.02. gegen 21.20 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein dortiges Gasthaus. Unbekannte Täter versuchten, das Schloss einer Glastür zu einem Gastraum aufzuhebeln, was jedoch scheiterte. Hinweise auf Täter liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. (MJA) ...

    mehr
  • 28.02.2026 – 06:52

    POL-EN: Ennepetal-95-jährige wird Opfer eines Schockanrufes

    Ennepetal (ots) - Am 27.02.2026 ereignete sich ein Betrug zum Nachteil einer 95-jährigen Ennepetalerin. Sie erhielt einen Anruf einer weiblichen Person, welche sich als ihre Schwiegertochter ausgab. Ein angeblicher Arzt übernahm das Gespräch und forderte eine hohe Summe Geld für Medikamente einer schweren Erkrankung. Die 95-jährige glaubte ihre Schwiegertochter befinde sich in einer Notlage und packte eine Tasche mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren