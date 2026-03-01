Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: 86 Jähriger nach Unfall beim Ausparken verletzt
Gevelsberg (ots)
Am 28.02.2026 um 09:39 Uhr beabsichtigte ein 86 Jahre alter Gevelsberger, mit seinem Pkw rückwärts auf einem engen Garagenhof an der Berchemallee auszuparken. Dazu musste er eine hohe Bordsteinkante überwinden, wozu er das Fahrzeug beschleunigte. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Mauer. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst versorgt und schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht.
(ASC)
