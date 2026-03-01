Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Versuchter Einbruch in Gasthaus
Herdecke (ots)
In der Herdecker Bahnhofstraße kam es im Zeitraum zwischen Freitag, den 27.02., gegen 22.20 Uhr und Samstag, den 28.02. gegen 21.20 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein dortiges Gasthaus. Unbekannte Täter versuchten, das Schloss einer Glastür zu einem Gastraum aufzuhebeln, was jedoch scheiterte. Hinweise auf Täter liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. (MJA)
