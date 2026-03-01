Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Fußgänger und Fallrohr beim Ausparken angefahren und geflüchtet

Herdecke (ots)

Am 01.03.2026 gegen 02:00 Uhr parkte ein PKW- Fahrer auf einem Parkplatz am Bürgerbüro in Herdecke rückwärts aus einer Parklücke aus. Dabei stieß er mit einem 57 Jahre alten Fußgänger aus Witten zusammen, sodass dieser zu Fall kam und sich leicht an der Hand verletzte. Obwohl der Fahrer von dem Fußgänger angesprochen wurde, setzte er den Ausparkvorgang fort und prallte dabei gegen ein Regenfallrohr und die Fassade des Bürgerbüros. Es entstand ein geringer Sachschaden. Anschließend entfernte der Fahrer sich vom Unfallort, ohne sich um den Verletzten und den Sachschaden zu kümmern.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zu dem Unfallverursacher aufgenommen.

Wer etwas beobachtet hat und Angaben machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Nummer 0232491662300.

(ASC)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell