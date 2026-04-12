Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: "Kleider-Diebe" gestellt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag Abend, gegen 21:50 Uhr, begaben sich fünf slowenische Diebe im Alter von 23 bis 44 Jahren zu einem Altkleidercontainer der Alexander-Winckler-Straße in Arnstadt.

Einem 26jährigen wurde durch die anderen Diebe in den Kleidercontainer hinein geholfen. Dieser reichte nun von innen die Altkleider heraus.

Mit Eintreffen der Polizei flüchteten die Personen zunächst, konnten allerdings im Nahbereich in einem Busch versteckt festgestellt werden.

Sie führten mehrere Säcke Altkleider mit sich. Eine Bezifferung des Wertes ist hier nur schwierig möglich.

Alle fünf "Kleider-Diebe" haben nun mit einer Anzeige wegen Diebstahl zu rechnen. (tb)

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