Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrollen mit Feststellung von Trunkenheitsfahrten

Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag Abend wurden in der Ortslage Langewiesen Verkehrskontrollen durchgeführt.

Hierbei wurde gegen 21:45 Uhr ein 54jähriger VW-Fahrer in der Gehrener Straße kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 2,5 Promille. Es erfolgte die Blutentnahme in einem Krankenhaus, die Unterbindung der Weiterfahrt und eine Anzeige wg. Trunkenheit im Straßenverkehr.

Gegen 23:15 Uhr wurde ein 43jähriger Radfahrer im Bereich des Oberweges einer Kontrolle unterzogen. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von fast 1,9 Promille. Es erfolgte ebenfalls die Blutennahme, Unterbindung der Weiterfahrt und Anzeigenerstattung. (tb)

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