Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pkw

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag kam es in der Werbeburgstraße zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Audi A6. Der noch unbekannte Täter beschädigte hier den linken Außenspiegel des Fahrzeugs, sodass Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand.

Personen, welche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0089037/2026) zu melden. (ms)

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