PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pkw

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag kam es in der Werbeburgstraße zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Audi A6. Der noch unbekannte Täter beschädigte hier den linken Außenspiegel des Fahrzeugs, sodass Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand.

Personen, welche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0089037/2026) zu melden. (ms)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 12.04.2026 – 12:21

    LPI-GTH: Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruch

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Im Zeitraum 10.04.26, 09:00 Uhr bis 11.04.26, 09:00 Uhr versuchte ein oder mehrere noch unbekannte Täter in den Geschäftsbereich der Telekom-Filiale in der Karlstraße einzudringen. Im Bereich der Eingangstür wurden mehrere Hebelmarken und hierdurch verursachter Sachschaden von etwa 5.000 Euro festgestellt. Personen, welche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich bei der ...

    mehr
  • 12.04.2026 – 09:30

    LPI-GTH: Verkehrskontrollen mit Feststellung von Trunkenheitsfahrten

    Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots) - Am Samstag Abend wurden in der Ortslage Langewiesen Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurde gegen 21:45 Uhr ein 54jähriger VW-Fahrer in der Gehrener Straße kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 2,5 Promille. Es erfolgte die Blutentnahme in einem Krankenhaus, die Unterbindung der Weiterfahrt ...

    mehr
  • 12.04.2026 – 08:50

    LPI-GTH: "Kleider-Diebe" gestellt

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Am Samstag Abend, gegen 21:50 Uhr, begaben sich fünf slowenische Diebe im Alter von 23 bis 44 Jahren zu einem Altkleidercontainer der Alexander-Winckler-Straße in Arnstadt. Einem 26jährigen wurde durch die anderen Diebe in den Kleidercontainer hinein geholfen. Dieser reichte nun von innen die Altkleider heraus. Mit Eintreffen der Polizei flüchteten die Personen zunächst, konnten allerdings im Nahbereich in einem Busch versteckt festgestellt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren