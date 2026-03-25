Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dritter Streich - abermals Diebe auf Baustelle

Mühlhausen (ots)

Zum dritten Mal in dieser Woche mussten am Mittwochmorgen Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich in den Stephanweg ausrücken.

Nach zwei Einsätzen am

Montag: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6241779

und Dienstag: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6242307

galt es erneut einen Diebstahl von mehreren Metern Steuerkabel aufzunehmen. Die Tat soll sich in der Zeit von Dienstag 18 Uhr bis Mittwoch 06.45 Uhr ereignet haben. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 150 Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Hinweisen zu den Tätern und der Tat. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0074421

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