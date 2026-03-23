Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kabeldiebe verursachen hohen Sach- und Beuteschaden

Mühlhausen (ots)

Im Stephanweg entwendeten derzeit Unbekannte aus einer Baugrube mehrere Meter Strom- und Telekommunikationskabel. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag 13.30 Uhr und Montag 7 Uhr. Der entstandene Beuteschaden beträgt einen mittleren vierstelligen Betrag. Der Sachschaden ist indes in gleicher Höhe geschätzt worden. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und suchen nach Zeugen, die Angaben zur Tat und den Täter machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0072137

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