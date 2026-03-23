Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erheblich alkoholisiert aufgefahren

Obergebra (ots)

Am Montag kam es gegen 12.10 Uhr in der Halle-Kasseler-Straße zu einem Auffahrunfall an einer Baustellenampel. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei der Fahrzeugführerin, die auf das vorausfahrende Fahrzeug aufgefahren ist, eine erhebliche Alkoholisierung von etwa 1,9 Promille festgestellt worden. Die 69-Jährige wurde im Anschluss an die Unfallaufnahme in ein Klinikum zur Blutprobenentnahme gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

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