PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer kollidiert mit Radfahrer - Radfahrer verletzt

Dingelstädt (ots)

In der Silberhäuser Straße kam es am Montagmorgen zu einer Kollision zwischen einem Fahrradfahrer und einem Autofahrer. Der vorausfahrende Radfahrer beabsichtigte nach abzubiegen und signalisierte dies laut seinen Angaben mit einem entsprechenden Handzeichen . Dies übersah vermutlich der Fahrzeugführer des nachfolgenden Autos und stieß beim Überholvorgang mit dem Radfahrer zusammen. Dieser kam zu Fall und zog sich Verletzungen zu, welche durch Rettungssanitäter versorgt wurden. Zum Unfall haben Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld Ermittlungen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 23.03.2026 – 15:40

    LPI-NDH: Graffiti an Schulgebäude

    Nordhausen (ots) - An einem Schulgebäude in der Straße Am Salzagraben stellte am Montagmorgen ein Berechtigter mehrere Graffiti in den Maßen von etwa 315 cm mal 140 cm an der Gebäudefassade fest. Durch Unbekannte wurden Schriften mit schwarzer Sprühfarbe aufgebracht. Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein und suchen nun nach Zeugenhinweisen. ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 15:40

    LPI-NDH: Erheblich alkoholisiert aufgefahren

    Obergebra (ots) - Am Montag kam es gegen 12.10 Uhr in der Halle-Kasseler-Straße zu einem Auffahrunfall an einer Baustellenampel. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei der Fahrzeugführerin, die auf das vorausfahrende Fahrzeug aufgefahren ist, eine erhebliche Alkoholisierung von etwa 1,9 Promille festgestellt worden. Die 69-Jährige wurde im Anschluss an die Unfallaufnahme in ein Klinikum zur Blutprobenentnahme gebracht. ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 15:39

    LPI-NDH: Volkswagen kollidiert mit Baum - Fahrer verletzt

    Eigenrieden (ots) - Auf der Landstraße 1008 ereignete sich am Montag gegen 12.25 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen den Ortschaften Struth und Eigenrieden. Aus noch ungeklärter Ursache kam der 46-jährige Fahrer des Volkswagens am Kurvenausgang einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Golf mit einem Baum. Der Fahrer zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu und musste medizinisch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren