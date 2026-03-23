Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer kollidiert mit Radfahrer - Radfahrer verletzt

Dingelstädt (ots)

In der Silberhäuser Straße kam es am Montagmorgen zu einer Kollision zwischen einem Fahrradfahrer und einem Autofahrer. Der vorausfahrende Radfahrer beabsichtigte nach abzubiegen und signalisierte dies laut seinen Angaben mit einem entsprechenden Handzeichen . Dies übersah vermutlich der Fahrzeugführer des nachfolgenden Autos und stieß beim Überholvorgang mit dem Radfahrer zusammen. Dieser kam zu Fall und zog sich Verletzungen zu, welche durch Rettungssanitäter versorgt wurden. Zum Unfall haben Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld Ermittlungen eingeleitet.

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